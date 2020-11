"Il telefono suona 16/18 ore al giorno": situazione insostenibile per i medici di base della Granda

“Abbiamo perso l’uso dell’orologio e del calendario. Il telefono suona continuamente 16/18 ore al giorno, senza contare i continui messaggi e whatsapp di pazienti. Siamo all’esaurimento fisico".

A seguito dell’aumento dei casi di contagio Covid e delle inefficienti procedure poste in essere per la loro gestione, la situazione nella nostra Provincia è ormai insostenibile, fuori controllo – afferma al telefono e in una nota stampa diramata alcuni giorni fa Luciano Bertolusso segretario provinciale della Federazione italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG) sezione di Cuneo.

I Medici di Medicina Generale (MMG), in collaborazione con la Continuità Assistenziale, l’emergenza territoriale e le Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) stanno in queste settimane operando oltre ogni limite e possibilità- si legge nel comunicato - per far fronte all’emergenza sanitaria territoriale.

“Stiamo seguendo casi di Covid 19 nella Granda in numero decisamente superiore a quello dei ricoverati. Senza dimenticare che tutte le altre patologie non sono scomparse e le dobbiamo affrontare. Proprio per il fatto di curare e gestire a domicilio questi pazienti meno gravi o con sintomi meno allarmanti, consente, almeno per ora, di evitare il collasso dei reparti ospedalieri".

Per i pazienti sono i medici di base il riferimento, sottolinea Bertolusso - "I numeri del Servizio Igiene sono perennemente occupati o non rispondono, non riuscendo smaltire la massa di richieste".

Una difficoltà anche per i medici. "E’ difficile, a volte l’impossibile, avere un contatto diretto, garantito e rapido tra i Medici di Medicina Generale e il SISP. E, considerata la quantità di informazioni che ci dovremmo scambiare, questo costituisce un ostacolo veramente rilevante".

Viene segnalata la criticità del sistema di raccolta dati: “Perdiamo molto tempo per il caricamento sulla struttura informatica del portale regionale “Visura e tamponi MMG” – sottolinea il segretario – che funziona a singhiozzo, pur avendo più volte segnalato, a vari livelli, il fatto che sia inadeguato alle esigenze.

La raccolta del dato è lenta e farraginosa, spesso richiede duplicazioni, non consente una rapida valutazione dei risultati, non distingue tra casi tuttora attivi e casi conclusi, non segnala le variazioni dei dati, non segnala la data in cui un determinato evento si è attuato o chi l’ha prescritto, non prevede che qualsiasi evento significativo (ad esempio la positività di un tampone) sia segnalato automaticamente al MMG e/o al paziente".

La conseguenza è che i medici devono, su pressione comprensibile dei pazienti, consultare continuamente il portale alla ricerca dell’informazione. Dal punto di vista dei servizi territoriali la criticità sul tracciamento era, asserisce Bertolusso - uno degli scopi più importanti per tenere sotto controllo la pandemia.

Tutto questo avviene mentre è in atto la più grande campagna vaccinale antinfluenzale mai realizzata, che presume numeri assolutamente rilevanti e che prevede l’impegno diretto dei medici d Medicina Generale. “Sono tantissime le persone che richiedono il vaccino, molte che non lo hanno fatto gli altri anni. Stiamo letteralmente bruciando le dosi, che vanno esaurite in poche ore pur avendone la Regione acquistato in numero superiore. I medici, con un grandissimo lavoro, considerato che non hanno infermiere a disposizione, si stanno organizzando autonomamente per rispondere a questa sfida nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, evitando assembramenti e programmando gli accessi con prenotazioni, magari usufruendo di strutture esterne agli studi medici".

E’ nostro dovere segnalare a tutti lo stato di pressione insostenibile che la Medicina Generale sta sopportando, senza essere stata messa, nei mesi precedenti, nella condizioni di migliorare la risposta del territorio alla pandemia. Questo si sta traducendo nella sofferenza della Medicina Territoriale e dei Medici che vi operano. Se non verranno prese immediate e forti misure di supporto il filtro territoriale potrebbe cadere, e dopo di esso, cadranno le strutture ospedaliere e specialistiche”.