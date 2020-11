La ricorrenza del 4 novembre a Rocca Cigliè, senza pubblico

Quest’anno la ricorrenza del 4 novembre si è svolta senza la presenza del pubblico, per causa del secondo lockdown che impedisce alla gente di partecipare alle funzioni pubbliche.



Il sindaco Ferrua ed il capogruppo degli Alpini Baricalla, hanno comunque reso omaggio ai Roccacigliesi che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà nella I° e II° guerra mondiale, deponendo la corona sul monumento dei caduti.



Il 4 Novembre è una ricorrenza legata all’armistizio di Villa Giusti – dichiara il sindaco, durante la sucessiva orazione - che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale. Più di 100 anni sono trascorsi da quella data, ma ancora oggi dobbiamo dire grazie a quanti, con il sacrificio della propria vita e patendo molte sofferenze, portarono a compimento l’ideale di un’Italia unita. È una memoria che non va persa, perché i valori della libertà e della pace rappresentano una conquista che si deve consolidare ogni giorno, nelle nostre famiglie, nei rapporti personali, sui luoghi di lavoro, nell’agire di ciascuno di noi.



Il 4 novembre sia oltremodo momento di riconoscenza per l’opera insostituibile svolta dalle Forze Armate: baluardo a difesa della nostra libertà e della nostra sicurezza, fin dalla loro istituzione.