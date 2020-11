Mondovì in zona rossa cerca di resistere. Mattia Germone: "Una nuova batosta per i commercianti" (VIDEO)

Mondovì cerca di resistere e riorganizzarsi in base alle nuove norme previste dall'ultimo DPCM dello scorso 3 novembre.

Primo week-end da "zona rossa", per il Piemonte e per la provincia Granda, le strade del centro storico erano completamente deserte. Moltissime le serrande abbassate, ieri, sabato 7 novembre, eccezion fatta per tabacchini, farmacie, qualche libreria e negozi di abbigliamento per bambini. La sensazione generale è inevitabilmente di tristezza e sconforto.

"Per noi commercianti è una nuova batosta" - spiega Mattia Germone, presidente dell'associazione "La Funicolare" e vicepresidente dell'ASCOM Mondovì - "Ci stiamo riattivando il più possibile con il servizio a domicilio per cercare di tenere vivo il commercio, non solo della nostra città ma del territorio. Per quanto ce lo aspettassimo, non è facile pensare di nuovo a una riorganizzazione diversa del nostro lavoro".

L'associazione "La Funicolare", che raggruppa un centinaio di commercianti associati, organizza moltissime attività monregalesi, come la mostra dell'artigianato artistico (che è stata un successo anche in tempo di Covid, ndr) e la fiera di San Martino che, quest'anno è stata annullata.

"E' il primo anno che annulliamo "Cavoli tuoi" - spiega Germone - "Ci è dispiaciuto moltissimo. Purtroppo l'emergenza ha cambiato davvero ogni tipo di prospettiva per tutti".