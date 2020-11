Saluzzo piange il dottor Renato Avagnina, ex primario di radiologia dell'ospedale cittadino

Avrebbe compiuto 93 anni nei prossimi giorni il dottor Renato Avagnina, medico radiologo, per 20 anni primario di Radiologia all’ospedale di Saluzzo.

Ex presidente diocesano dell’Azione Cattolica, ex consigliere comunale della capitale del Marchesato si è speso politicamente negli anni tra fila della Democrazia Cristiana del saluzzese.



Fece parte in passato del Cda della Cassa di Risparmio di Saluzzo ed è ricordato dalla comunità cittadina per il suo impegno in diverse associazioni di volontariato sul territorio, su tutte la Conferenza di San Vincenzo.



Lascia la moglie Ida Cirla Avagnina, prima assessore donna nel consiglio comunale di Saluzzo con delega ai servizi sociali.



Il dottor Avagnina lascia inoltre tre figli: Alessandra, di professione biologa, Chiara, architetto e Andrea veterinario e per anni coordinatore del servizio “Soccorso radio Saluzzo”.



I funerali si terranno domani, lunedì 9 novembre, alle 10,30 presso la cattedrale di Saluzzo. Questo pomeriggio alle 18,30 sempre in cattedrale sarà recitato il rosario di commemorazione.