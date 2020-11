Valdieri: botta e risposta tra opposizione e sindaco sulla ormai annosa questione del Valasco

L’atto di vendita del 21 agosto del 1868 di tutto il territorio del Valasco, dal Comune di Valdieri al patrimonio privato di S.M. Vittorio Emanuele II, è da ritenersi legittimo?

A chiederlo, con un’interrogazione scritta, sono i consiglieri di opposizione del Comune di Valdieri, Guido Giordana e Daniele Caruso, con l’intenzione di effettuare - in maniera chiara, visto che la questione si trascina da quasi vent’anni - un accertamento demaniale “dei gravami di uso civico sul territorio comunale di Valdieri”.

Una questione non da poco, che potrebbe certificare come questa area - dove vi sono rifugi alpini, ruderi e fabbricati, senza dimenticare la strada e le mulattiere ex militari che costituiscono vere opere d’arte da salvaguardare per ragioni storiche e paesaggistiche - potrebbero essere di proprietà del Comune di Valdieri, come accerta una perizia fatta fare - e pagata - dalla stessa amministrazione comunale, tra il 1999 ed il 2000. Se così fosse ci sarebbe un danno erariale per Valdieri non da poco.

La diatriba si è fatta ancor più forte in queste ultime settimane, visto che è venuto a mancare, a 82 anni, Piero Lessona, proprietario dell’intero vallone del Valasco sino ai confini con la Francia, compresi i rifugi Questa e Casa reale di Caccia, oltre che delle palazzine di Sant’Anna di Valdieri e di altri beni a San Giacomo di Entracque. Era proprietario della Società agricola Stella alpina che rilevò le proprietà private della famiglia reale, acquistate dagli eredi dei Savoia nel 1957, per una cifra di 80 milioni di lire, dalle nobildonne Giuseppina e Agatha Ferrarotto di Torino, erano passate di mano alla famiglia Rondolino di Vercelli che vendette poi a Lessona negli anni Settanta.

“Quello che chiediamo - spiega il consigliere Guido Giordana - è solo di avere chiarezza, credo che Valdieri ed i suoi cittadini abbiano il diritto di sapere come stanno le cose: è nell’interesse pubblico di tutti. Abbiamo chiesto, con la nostra interrogazione, se l’Amministrazione ha intenzione di interessarsi alla questione e, soprattutto, se intende procedere presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici del Piemonte. In questo modo non solo ne gioverebbero le casse comunali ma sarà possibile per il Comune intervenire su strade e strutture in caso di bisogno”.

Non è naturalmente mancata la risposta scritta all’interrogazione da parte del primo cittadino, Giacomo Gaiotti, che - solo per mancanza di spazio - riporteremo nel prossimo articolo, che sarà pubblicato lunedì 9 novembre alle 7,30 .