L’Asta Mondiale del Tartufo non si ferma: edizione a porte chiuse in diretta sui nostri giornali

Un'edizione particolare dell'Asta mondiale del Tartufo quella in programma per questa domenica, 8 novembre. Particolare, come particolare è il momento storico. Questo 2020 di emergenza sanitaria che ha visto molte manifestazioni stoppate per l'avanzata del Sars-Cov2, altre invece si sono dovute reinventare.

Così come si reinventerà quest'Asta con un'edizione a porte chiuse e in "collegamento" con diversi angoli del mondo: da Hong Kong a Mosca passando per Dubai e Singapore.

L'edizione 21 che si terrà, come da tradizione, al castello di Grinzane Cavour vedrà il collegamento con le metropoli e stabilirà chi si aggiudicherà il tuber magnatum pico dell'anno.

Un'iniziativa i cui proventi da anni sono destinati a fondi che si prodigano per cause solidali. In 20 edizioni sono stati raccolti quasi 5 milioni di euro. Confermata la presenza in collegamento da Hong Kong dello chef tre stelle Michelin Umberto Bomban, mentre lo chef stellato Beppe De Vito sarà presente dal suo ristorante Art Restaurant nella splendida cornice della National Gallery di Singapore.

Sarà invece lo chef Davide Corso in collegamento da Mosca a partecipare da "il Bosco Cafe" presso i Magazzini Gum sulla Piazza Rossa location con un pranzo esclusivo.

Mentre la cena-evento è affidata a Francesco Guarracino nel ristorante Roberto's di Dubai con vista sul Burj Khalifa.

A Grinzane l'Asta sarà tenuta da Enzo Iacchetti e Caterina Balivo affiancati da Paolo Vizzari.



La diretta streaming avrà inizio alle ore 13 e si potrà consultare anche sulle pagine di Targatocn.it e La Voce di Alba.