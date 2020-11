Stop ai mercatini di Natale a causa dell’emergenza Coronavirus

Questo 2020 non ne vuole sapere di smettere di stupirci, ma in negativo. La pandemia, il lavoro, i viaggi, le mascherine, il distanziamento, sappiamo già tutto purtroppo.

Quello che forse ancora non sapevamo è che a consolarci, a dicembre, non ci saranno nemmeno i soliti mercatini di Natale.



Il Covid-19 ha cancellato pure questo tradizionale evento, in grado di sciogliere anche lo Scrooge più incallito (conoscete Charles Dickens, sì?). Il Trentino Alto Adige ha annullato i mercatini per l’impossibilità di garantire il distanziamento sociale nelle strade e sui mezzi. Del resto, dopo lo stop contenuto nell’ultimo Dpcm, rimanevano poche speranze di salvare le tradizionali casette di legno, luoghi dove scovare Babbo Natale e riscaldarsi con un po’ di vin brulé.



"In questo momento la priorità è garantire il funzionamento di scuola e imprese e per questo dobbiamo rinunciare a tutto ciò che non è irrinunciabile", ha dichiarato il presidente altoatesino Arno Kompatscher, annunciando che quest’anno salteranno i mercatini di Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno e Bolzano.



Le conseguenze saranno soprattutto economiche e colpiranno i tantissimi artigiani che vivono di souvenir, prodotti locali e specialità e che non potranno contare sui guadagni della stagione.



Da noi, invece, com’è la situazione? Se tutto andrà bene, ci resta forse il Magico Paese di Natale di Govone, previsto nei weekend dal 14 al 20 dicembre, più un’apertura straordinaria per il ponte dell’Immacolata, da 5 a martedì 8 dicembre, tutto su prenotazione ed ingressi contingentati. Con buona pace del Grinch.