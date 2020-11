Volley - Cuneo si prepara a ospitare il Conad Reggio Emilia

Con oggi si conclude una settimana densa di novità e cambiamenti, il campionato continua, ma è necessario abituarsi a rinvii e posticipi per preservare la salute degli atleti e degli staff tecnici e continuare a fare sport in sicurezza. La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo scenderà in campo martedì 10 novembre alle ore 19.00 con il Conad Reggio Emilia nella seconda partita casalinga, valevole per la 4^ giornata del campionato di serie A2 maschile.



I reggiani si presentano al confronto con i biancoblù dopo due sconfitte per 3-1 riportate in casa con Ortona e in trasferta a S.Croce; rinviata la 3^ giornata con Taranto. Il posticipo della gara con i cuneesi è arrivato in seguito alla necessità di tamponi di controllo. Per privacy non si conoscono i giocatori in isolamento, pertanto presentiamo l’avversario al completo. La formazione del neo coach Vincenzo Mastrangelo, tornato dopo la stagione a Castellana Grotte, si è posta l’obiettivo di rientrare nella miglior maniera possibile, dopo l’interruzione dello scorso anno, e arrivare ai playoff. Un roster importante quello del Volley Tricolore, composto da giovani di belle speranze e giocatori esperti e rodati. In diagonale ci sono l’alzatore Pinelli e il rientrante opposto Bellei, al centro, a Mattei e Scoppelliti si è aggiunto il prezioso ritorno di Nicola Sesto. Il reparto schiacciatori vede la presenza di Ristić, Loglisci e Maiocchi, a cui la realtà reggiana ha affiancato l’esperto Ippolito, rinnovando anche la fiducia al libero Morgese. Suraci come opposto, Catellani come regista e Cagni come libero, chiudono la compagine.



I padroni di casa, invece, dopo il punto conquistato nell’esordio con Bergamo e la vittoria netta nella prima partita casalinga con Siena, si presenteranno al confronto di martedì con 4 punti conquistati e una partita rinviata, quella con Castellana Grotte.



A due giorni dal match, coach Serniotti sottolinea come le difficoltà del momento storico in cui viviamo siano all’ordine del giorno per tutti i Club: « In questo periodo un po’ tutti siamo in emergenza, diventa quindi ancora più importante esser squadra, per adattarsi a ogni tipo di disagio che può presentare negli allenamenti o in partita».



Martedì sarà anche la gara d’esordio del libero, Damiano Catania, con la divisa di Cuneo: « Stiamo lavorando bene, gli allenamenti procedono regolarmente, grazie anche alla disponibilità di validi atleti del settore giovanile. Sono fiducioso riguardo la gara con Reggio Emilia, spero si riesca a giocarla, dato che ormai fino all’ultimo non si può più averne certezza. Sarà sicuramente una partita difficile, come tutte in questo campionato, dovremo essere bravi a fare il nostro gioco. Per me sarà l’esordio con la maglia di Cuneo e non vedo l’ora di iniziare; il rientro è andato bene, fisicamente sto riprendendo grazie al lavoro in palestra pesi e tecnicamente mi sento pronto. La voglia di scendere in campo non è mai stata e mai sarà in discussione».



Si ricorda che il match si svolgerà a porte chiuse, ma sarà in diretta libera sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link https://youtu.be/HLqNon0dWuc.