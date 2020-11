A Moretta "chiusa" la scatola del tempo, verrà riaperta fra 20 anni nel 2040

Nel pomeriggio di venerdì 6 novembre è stata chiusa la "Scatola del tempo" e posta all'ingresso del comune di Moretta, visibile a tutti.



Partecipazione limitata, causa misure antiCovid, con il sindaco Giovanni Gatti, la consigliere con delega alla biblioteca Manuela Millone, il presidente della Croce Rossa di Moretta Angelo Paganotto e il presidente della Protezione Civile Ignazio Nocilla con Ciano Trucco.



La scatola in legno con lo stemma del comune di Moretta e gli stemmi della Croce rossa e della Protezione civile, realizzata e donata dalla Böita del Ghèt della famiglia Chiavazza, custodirà al suo interno per i prossimi vent'anni di materiali prodotti dai morettesi per non dimenticare la pandemia che ha segnato il 2020, la nostra quotidianità e le nostre vite. Tante le lettere, le foto e i disegni realizzati per il concorso di disegno dedicato agli studenti delle scuole morettesi dal titolo "Covid, mi hai cambiato la vita", indetto dalla biblioteca comunale "B. Millone", a cui hanno partecipato 165 alunni dai 3 ai 13 anni.

Tre lucchetti, le cui chiavi sono state consegnate al Sindaco, alla Protezione e alla Croce Rossa, hanno chiuso e sigillato il tutto con una certa emozione e tante speranze per il futuro. Si ringrazia anche la ditta Vittone per aver fornito la pietra su cui poggia la scatola e il nostro vissuto.



Prossimo appuntamento?



2040, davanti a questa "Scatola del tempo" … sperando di condividere la sua riapertura in mezzo ad una festante e numerosa folla di morettesi!