L'allarme della Fai di Cuneo: "Limiti al transito merci verso la Francia dal Maddalena? Che qualcuno ci dia una risposta"

La Fai Cuneo, associazione autotrasportatori, evidenzia le preoccupazioni in merito ad una possibile nuova limitazione al transito merci verso la vicina Francia.

Scrivono: Dopo la catastrofica chiusura del colle di Tenda delle scorse settimane (nel quale vigeva comunque un limite di peso trasportabile nei comuni francesi del colle che rendeva impraticabile tale soluzione viaria per i nostri associati....), con le chiusure periodiche per manutenzione dei trafori del Frejus e del Monte Bianco, i trasportatori locali che avevano richiesto alla Provincia di Cuneo il permesso di transitare in deroga sul colle della Maddalena, si vedono ora imporre arbitrariamente, come successo appunto già in Val Roya qualche anno fa, una presunta limitazione al transito per mezzi superiori alle 19 o 22 tonnellate, da fine novembre o inizio dicembre prossimo.

Queste informazioni sono cosi sommarie e approssimative non perché non sappiamo e diciamo. Ma perché chiediamo e non ci dicono.

Sono apparsi articoli di giornale e cartelli in Francia che danno per imminente tale decisione. E grazie alle segnalazioni preziose dei nostri associati ci siamo attivati, scrivendo alle autorità francesi, ma non abbiamo avuto risposta.

Abbiamo formalmente chiesto alla Prefettura di Cuneo di informarsi e che avremmo volentieri partecipato alle attività necessarie per evitare un Tenda bis (o meglio un nuovo caso Val Roya... meglio essere scaramantici di questi tempi), ma non è partito nulla e la visita streaming della ministra dei trasporti Paola de Micheli ha catalizzato evidentemente l’attenzione della Prefettura stessa.

Aspettiamo dunque, ma il l’inverno alle porte riproporrà presto, nonostante questa estate di San Martino, il problema dello sgombero neve su quel colle che spesso, con la neve, viene chiuso.

Chiediamo in conclusione di poter dare delle risposte alle nostre aziende che cercano di lavorare, nelle difficoltà dei lockdown, con una viabilità in deroga su un colle alpino a 2000 mt con un mezzo lungo 18 mt, e per fare ciò hanno speso soldi in iscrizioni e permessi rilasciati dalla Provincia, mentre molti, troppi, invece transitano, anche esteri, senza che nessuno che verifichi e controlli se hanno le carte in regola per farlo.



Fai Cuneo

Alberto Giaccardi

Segretario Provinciale