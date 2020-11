Volley A1 femminile, Saugella Monza passa al tie-break in casa del Casalmaggiore

E' partita nella serata di ieri, sabato 7 novembre, con l'anticipo tra Vbc èPiù Casalmaggiore e Saugella Monza la 11^ giornata di volley femminile serie A1. Al PalaRadi di Cremona le monzesi di coach Marco Gaspari hanno strappato una vittoria al fotofinish prendendosi momentaneamente il secondo posto in classifica.

Il derby lombardo si è chiuso al tie-break dopo una gara combattuta su entrambi i fronti. A definire la vittoria del Saugella un ace di Begic e un attacco di Orthmann, che chiude l'ultimo set del match a 13-15 segnando la sconfitta del team di coach Parisi e dando i 16 punti al Monza, ancora distante dal primo posto dell'Imoco Volley Conegliano, ancora imbattuta in questa prima fase con 9 vittorie.



Le rosablu occpuano momentaneamente il secondo posto insieme al Savino Del Bene Scandicci la cui attesa gara con Reale Mutua Fenera Chieri in programma questa settimana è stata rimandata a data da destinarsi.

Oggi, domenica 8 novembre, l'11^ giornata proseguirà con tre partite in programma alle 17.



Occhi puntati sugli incontri Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze, Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio, Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bartoccini Fortinfissi Perugia.

Il campionato proseguirà domani alle 18,30 con il posticipo tra la capolista Imoco Volley Conegliano e il Delta Despar Trentino



Turno di riposo per le cuneesi di coach Pistola. Il Bosco San Bernardo Cuneo, in attesa di recuperare le partite rinviate per motivazioni legate alla positività al Covid di alcune giocatrici, si trova al momento a 8 punti.

IL TABELLINO

VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE – SAUGELLA MONZA 2-3 (23-25 25-20 25-16 24-26 13-15)



VBC E’PIU’ CASALMAGGIORE: Marinho 1, Bajema 6, Melandri 14, Montibeller 21, Vasileva 1, Stufi 5, Sirressi (L), Partenio 23, Bonciani, Ciarrocchi, Maggipinto. Non entrate: Kosareva, Vanzurova. All. Parisi.



SAUGELLA MONZA: Begic 16, Heyrman 3, Orro 5, Meijners 16, Danesi 12, Van Hecke 20, Parrocchiale (L), Orthmann 5, Squarcini 3, Davyskiba 2, Carraro. Non entrate: Negretti. All. Gaspari. ARBITRI: Saltalippi, Cerra. NOTE – Spettatori: 50, Durata set: 27′, 27′, 23′, 31′, 20′; Tot: 128′.

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 27 (9-0); Saugella Monza 16 (6-3); Savino Del Bene Scandicci 16 (5-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Igor Gorgonzola Novara 14 (5-1); Delta Despar Trentino 13 (4-2); Vbc E’piu’ Casalmaggiore 9 (3-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 8 (3-2); Il Bisonte Firenze 7 (3-5); Unet E-Work Busto Arsizio 6 (2-3); Banca Valsabbina Millenium Brescia 5 (1-7); Zanetti Bergamo 5 (1-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 3 (1-6).

* tra parentesi le partite vinte-perse