Aperto il "non-concorso" letterario sul mondo della frutta e degli ortaggi del Comizio Agrario di Mondovì

Il rapporto tra letteratura e agricoltura ha radici antiche, si pensi, per esempio, alle pagine di Esiodo, Virgilio, Orazio, Tibullo e così via.

Per questa ragione il Comizio Agrario di Mondovì, in collaborazione con la rivista online monregalese di letteratura “Margutte” (http://www.margutte.com/), da alcuni anni organizza un non-concorso letterario su tematiche agricole e ambientali.

Il Comizio Agrario quindi bandisce la terza edizione del non-concorso letterario “Seminare parole nella terra” che per il 2021 ha come tema la verdura e la frutta. La scelta di questa tematica nasce dal fatto che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato risoluzioni che designano il 2021 come Anno Internazionale della Frutta e della Verdura.

I racconti, le poesie, le testimonianze, le memorie inerenti ad ortaggi e /o frutta dovranno venire inviati entro il 30 gennaio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: parole.margutte@gmail.com.



Un non-concorso perché non ci saranno classifiche. La scrittura deve stare con forza fuori dalle leggi della competizione; deve nascere poco per volta nel silenzio della propria stanza, nel silenzio dei campi, degli orti, dei frutteti, oppure tra la vita rumorosa del mercato dei contadini; deve essere spontanea e attenta, rendersi efficace nel trasmettere emozioni, sentimenti, valori, eventi e testimonianze. Proprio in questo prezioso lavoro e nel dialogo che nascerà da esso, consisterà il premio di chi partecipa al non-concorso.

Il Regolamento del non concorso, che va letto con attenzione, si trova al seguente link: https://comizioagrario.org/event/seminare-parole-nella-terra/

Per ulteriori informazioni si può scrivere a direzione@comizioagrario.org oppure a redazionemargutte@gmail.com.

Si possono leggere gli elaborati dell’edizione precedente al seguente link: https://comizioagrario.org/parole-in-fiore/