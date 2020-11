Cavallermaggiore: esenzione della tassa sui dehors e distribuzione di nuovi buoni spesa sui negozi cittadini

Come in occasione del primo lockdown, anche per questa seconda ondata di emergenza sanitaria e di chiusura di alcune attività commerciali, il Comune di Cavallermaggiore mette in atto nuove misure che potranno venire incontro alle esigenze e alle necessità degli esercenti. Nello specifico, l'Amministrazione intende:

- Concedere l’esenzione per l’intero 2020 dalla COSAP (Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche) a quelle attività che la pagano per: dehors, tende e esposizione merce. Tali attività non riceveranno pertanto l’avviso di pagamento del relativo canone per questo anno.

- Procedere con nuove distribuzioni di buoni spesa da utilizzare nuovamente nei negozi della città.

"Speriamo, in questo modo, di rispondere in parte alle difficoltà del tessuto commerciale - scrivono dall'Amministrazione di Cavallermaggiore -. Continueremo a monitorare la situazione per valutare ulteriori eventuali interventi, senza ovviamente sovrapporci ad interventi di supporto e ristoro provenienti da altri enti".

Nei mesi scorsi sono state già diverse le iniziative attuate sempre in quest'ottiva di rilancio del commercio locale: sono stati concessi ampliamenti non onerosi dei dehors; è stata azzerata la quota fissa, per legge, e la quota variabile, su scelta di questa Amministrazione, della TARI in proporzione ai mesi di chiusura di numerose attività; sono stati emessi dei Buoni Spesa a favore delle persone in difficoltà presenti in città, da spendere per acquisti da eseguire esclusivamente nei negozi di Cavallermaggiore.