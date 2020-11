Continua a stupire il Porro Cervere: ottimi i risultati del primo weekend di consegne

Un primo weekend straordinario quello che ha caratterizzato la distribuzione dei piatti della Fiera del Porro, già nella giornata di giovedì 5 novembre veniva annunciato il tutto esaurito.



Eccellenti anche le vendite riguardanti il Porro Cervere che nei suoi primi giorni di consegna ha fatto registrare grandi risultati, data anche l’annata di ottima qualità.



Un progetto di delivery ambizioso, quello messo in piedi dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Porro Cervere, dalla Pro loco e dall’Amministrazione comunale che non ha deluso le aspettative e ha fatto breccia nel cuore di tutti gli appassionati.



Cuneo, Saluzzo, Mondovì, Fossano sono solo alcune delle città nelle quali i 3 furgoni hanno distribuito la Porro Box, a testimonianza del grande successo riscontrato.



“Nonostante la pandemia non ci siamo arresi - commenta il presidente del Consorzio Giorgio Maria Bergesio - Il nostro porro è straordinario, un frutto della terra che già un tempo veniva considerato salutare e che ancora oggi conserva queste caratteristiche. La bontà di questo ortaggio la dobbiamo ai nostri produttori che svolgono un lavoro eccellente e a loro dobbiamo tutto. Questa settimana le vendite hanno raggiunto risultati eccellenti.

I nostri produttori nonostante la Pandemia hanno superato tutte le attese e la qualità del Porro Cervere è ottima quest’anno. Grazie ai consumatori e a chi ci sostiene degustandolo, seppur da distante, riusciamo a condividere insieme un momento di festa e di gioia che prima era rappresentato dalla Fiera del Porro.”



“Abbiamo riscontrato molta partecipazione e soprattutto c’è stata grande soddisfazione in chi riceveva la Porro Box, i furgoni che abbiamo noleggiato hanno viaggiato in tantissime città. Questo ci riempe di orgoglio e di soddisfazione per il grande lavoro che abbiamo svolto insieme alla Pro loco e al Consorzio” il commento del sindaco di Cervere Corrado Marchisio.