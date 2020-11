Egea illumina il castello di Magliano Alfieri con il tricolore

Il castello di Magliano Alfieri, luogo simbolo del Roero, si illumina con il tricolore. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra il Gruppo Egea (tramite la società “Ardea”) e il Comune di Magliano Alfieri e prevede l’illuminazione del monumento con i simbolici colori della bandiera italiana: tre fasci di luce verde, bianca e rossa saranno già visibili da questa notte dando vita a un raggio di speranza e che sarà visibile da decine di km di distanza.

Prosegue così il progetto “Luci Tricolore” dell’azienda multiservizio albese che già durante la prima ondata della pandemia, nella primavera scorsa, aveva illuminato oltre 50 luoghi simbolo del Territorio italiano, andando a formare la più grande bandiera virtuale d’Italia, dal Piemonte alla Liguria, dalla Sicilia alla Lombardia, lanciando un messaggio di fiducia e speranza e registrando oltre 2 milioni di visualizzazioni sui principali Social. Un’iniziativa che è continuata anche dopo l’estate con il mantenimento di alcune installazioni tricolore in Langa, tra le quali quella del Castello di Grinzane, simbolo del territorio d’elezione di Egea e dei suoi valori, patrimonio dell’Umanità.

Da questa sera, oltre alla sede di Egea di Alba, si illuminerà di tricolore anche il castello di Magliano Alfieri, ad esprimere la piena vicinanza di Egea al Territorio e a rievocare gli autentici valori della Comunità che portano a lavorare insieme per un obiettivo di crescita e di sviluppo comune, con profondo senso di appartenenza e di solidarietà.

«Siamo orgogliosi del fatto che questo progetto di portata nazionale coinvolga anche il nostro Comune e pertanto ringraziamo Egea per questo ulteriore messaggio di vicinanza», ha affermato il sindaco di Magliano Alfieri, Giacomina Pellerino. «Soprattutto in questo momento abbiamo bisogno di restituire ai nostri Comuni il valore che meritano, perché è anche nella gestione concreta dell’emergenza che ci vede impegnati quotidianamente, che si gioca la battaglia contro la pandemia. In questo senso il tricolore che illumina il nostro meraviglioso castello e le nostre colline, ci fa sentire orgogliosi, uniti e rafforza la convinzione che insieme, si può sconfiggere qualsiasi nemico e riprendere il nostro percorso, ancora più forti di prima”.

Conclude PierPaolo Carini, amministratore delegato del Gruppo Egea. «Oggi Egea rappresenta la Casa delle Energie e non solo di quelle che ci supportano ogni giorno come luce e gas. Parliamo di energie positive in senso lato; in tutto ciò rientra anche la necessità di dare messaggi positivi che rafforzino il senso di Comunità e che tocchino il cuore delle persone. La pandemia ha portato nelle nostre vite molti cambiamenti; tra questi la ricerca di nuovi modelli di comunicazione: anche se non ci può essere una vicinanza fisica, si può e si deve essere più vicini e solidali. Le illuminazioni tricolore dei luoghi simbolo esprimono appieno questo nuovo modo di comunicare poiché evocano immediatamente valori intensi che, tanto più in questa fase, ci rappresentano. La luce vestita con i tre colori, esprime energia e presenza anche in forme nuove e racconta la vicinanza che Egea ha per i territori in cui opera. Poter trasmettere questi concetti “dando voce” ad uno dei Castelli più belli del Roero, è motivo di orgoglio. Ringraziamo pertanto il sindaco e il Comune di Magliano Alfieri. Insieme, il nostro messaggio diventa più forte e, sempre insieme, diamo nuove energie alla comunità”