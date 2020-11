Fossano: convocato per questa sera il consiglio comunale, la seduta si terrà in modalità telematica

Torna ad essere trasmesso in via telematica il consiglio comunale di Fossano. La seduta è convocata per oggi, lunedì 9 novembre, alle ore 18.



Una scelta dettata dall’emergenza Covid-19 che ha costretto l’Amministrazione al ritorno in modalità streaming.



La riunione verrà trasmessa sul canale YouTube del comune di Fossano e rimarrà disponibile il filmato completo sul canale stesso.



Nelle comunicazioni del sindaco, Dario Tallone farà il punto sull’emergenza sanitaria in città.