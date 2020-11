L’Arte Bianca di Neive non si ferma: in presenza le ore di pasticceria, sala bar e laboratorio chimico-biologico

La scuola Arte Bianca di Neive, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, non è chiusa, ma garantisce le lezioni in presenza delle materie laboratoriali caratterizzanti.

Le classi si alternano e, una volta alla settimana, frequentano le ore di pasticceria, sala bar e laboratorio chimico-biologico. Ciò permette agli studenti di proseguire nella loro formazione pratica, confrontarsi in sicurezza nelle esercitazioni coi propri compagni e mantenere un legame costante col docente.



Oltre a ciò la scuola per pasticcieri di Neive ha organizzato una serie di eventi on line per fornire alla famiglie interessate le informazioni necessarie per l’orientamento dei loro figli. Gli incontri si svolgono sulla piattaforma Meet e vi possono partecipare tutti coloro che si iscrivono all’evento usando uno di questi canali: tramite il sito web della scuola (www.cillarioferrero.edu.it), telefonando allo 0173/67.168 oppure inviando una richiesta attraverso all’indirizzo di posta elettronica artebiancaneive@cillarioferrero.it.



Questa nuova e inusuale modalità d’incontro si manterrà solo fino a quando l’emergenza non cesserà.