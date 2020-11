"Unita-Universitas montium": a Cuneo nasce il progetto di un'università transfrontaliera ed europea

“ Oggi nella nostra università circa il 17% degli studenti intraprendono l’Erasmus: questa soglia è troppo bassa. La nostra ambizione è di arrivare a superare, in tempi rapidi, il 50% ” – spiega il Magnifico Rettore – “ Il valore aggiunto di un Erasmus risiede nella possibilità di interagire con un mondo lavorativo differente dal proprio. I ragazzi potranno seguire lezioni di altri atenei stando a casa propria e successivamente svolgere un’esperienza pratica nei paesi di destinazione. L’emergenza pandemica ci costringe a diventare più virtuali e, ragionando in un’ottica protesa a un futuro migliore, dobbiamo sfruttare questo incremento di connessione quale una risorsa benefica ”.

Alessandro Giordani , capo unità della Direzione Generale della Comunicazione Europea, ha sottolineato la rilevanza di tale programma al fine di modernizzare il concetto di cittadinanza europea e incrementare il coinvolgimento del cittadino. “ Il territorio del Piemonte è utilizzato come caso-pilota per una serie di esperimenti di democrazia partecipativa: grazie al coordinamento di Cuneo e Torino stiamo cercando di mettere insieme tutte le articolazioni delle reti europee presenti sul territorio piemontese sino alla creazione della cosiddetta “Europa in Piemonte” alla fine del progetto ”.

L’incontro si è concluso con il ricordo di un personaggio emblematico per l’orgoglio cuneese: Duccio Galimberti che, eroe nazionale nella lotta al fascismo, aveva, nel 1943, guardato alla costituzione europea come a un sogno auspicabile. “Credo che la figura di Galimberti possa esserci oggi di grande esempio per la sua capacità, durante un momento buio, di guardare lontano, verso il futuro. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica che non dobbiamo lasciarci sfuggire” saluta i presenti il presidente del consiglio comunale di Cuneo, Alessandro Spedale.