Vaccino antinfluenzale, Icardi: "Le dosi per i medici di famiglia non mancano: tutto prosegue secondo programma"

"Se ci sono problemi nella catena di distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia, da parte dei soggetti che la Regione ha incaricato, andremo fino in fondo per individuarli e risolverli. Dev’essere chiaro, però, che i vaccini per loro non mancano. La campagna vaccinale sta procedendo in tutta la Regione secondo la programmazione concordata e i medici di famiglia, pur gravati da numerose nuove incombenze legate all’emergenza, stanno facendo pienamente la loro parte". Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, sull’andamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale.