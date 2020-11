Arredamento e interni: le tendenze per la casa 2021

L'anno che ci apprestiamo a lasciarci alle spalle è stato uno spartiacque nelle nostre vite. L’esperienza del lockdown, che ci ha costretti a stare chiusi in casa ha profondamente segnato le nostre vite e le nostre scelte. Ora più che mai si avverte un forte bisogno di rinnovamento, di cambiamento, desiderio che in primo luogo si rivolge proprio verso la casa. Abbiamo voglia di rinnovare gli arredi, i colori, di creare nuove atmosfere, magari senza spendere cifre astronomiche. Oggi si può risparmiare molto acquistando online e finalmente anche in Italia possiamo trovare tutti gli accessori e gli arredi per la casa su habitium.it. Vediamo allora quali sono le tendenze per l’arredo e gli interni del 2021.

Arredamento interni 2021, che sia green!

Le nuove tendenze di arredo e degli interni per il nuovo anno sono all’insegna della sostenibilità. Sicuramente le recenti esperienze legate alla pandemia hanno portato a una riflessione collettiva che, inevitabilmente, si è orientata verso la sostenibilità e la salvaguardia del pianeta.

Durante il lockdown la natura si è ripresa i suoi spazi e anche noi, dal canto nostro, abbiamo deciso di andare in quella direzione che era stata già intrapresa con le manifestazioni per il clima. Arredi sostenibili sia per quanto riguarda i materiali sia per il design, fortemente orientato alla funzionalità.

Basso impatto sull’ambiente, riciclo, sono tutte parole chiave in questo 2021. I materiali quindi spaziano dal legno al vetro, pietre e metalli, ceramiche, incorniciati e impreziositi da piante e muschi da parete.

Quali saranno i colori di tendenza

Se nel 2020 sono andati per la maggiore i contrasti di colore, alternando i colori crema con i caldi terra e marrone, per il 2021 saranno i grigi a predominare, in tutte le declinazioni. Un colore elegante, che crea atmosfere intime, quasi a voler cercare un’introspezione familiare con la propria casa.

Da abbinare ai grigi sicuramente il rosa tenue, ma anche quello più vivido, il senape, il verde oliva, e il navy. Insomma, tonalità sobrie che regalano un tocco di sofisticata raffinatezza.

Non mancheranno nemmeno i colori neutri, soprattutto per quanto riguarda le pareti e le pavimentazioni, molto apprezzato anche il bianco, quasi a vessillo di un cambiamento quanto auspicato tanto desiderato.

Ripensare gli spazi

Anche gli spazi della casa vengono ripensati. Oggi, infatti, non è più solo il luogo della famiglia, del relax, ma è sempre più anche luogo del lavoro. Si devono quindi concettualizzare gli ambienti anche in virtù di questo nuovo modo di vivere.

Non sarà pertanto sbagliato prevedere un angolo da adibire a ufficio e organizzare la camera dei bambini prevedendo anche la possibilità di dover fruire di corsi o lezioni online senza essere distratti da quanto accade attorno.

Gli stili d’arredo

Per quanto riguarda gli stili, ancora troviamo l’eleganza al primo posto, il lusso che si sposa con oggetti vintage per creare un’atmosfera quasi retrò. Vetro e rifiniture dorate sono dettagli che non passano inosservati e che caratterizzeranno lo stile del prossimo anno, via libera, quindi, a lampadari in stile Versailles, con scintillanti gocce, ma anche ad arredi barocchi da contestualizzare in uno stile più moderno, con linee pulite e geometriche.

Un tocco di personalità

Infine, ma questo è quasi scontato, si può dare un tocco di personalità agli arredi, seguendo quelli che sono i propri gusti. E se non si hanno le idee chiare, su Habitium.it ci sono anche diversi consulenti esperti che possono trovare il giusto connubio tra gusto personale, stile della casa e budget.

La comodità di un negozio di arredi e del fai da te online, infatti, soprattutto in questi frangenti, non è solo quella del risparmio, ma anche quella di avere dei consigli professionali per avere l’effetto migliore al costo minore.