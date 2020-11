Come funziona una Derattizzazione professionale?

La comparsa improvvisa di topolini nella propria abitazione o nel proprio ufficio può far nascere l'esigenza di affidarsi ad una ditta specializzata per far eseguire una derattizzazione di tipo professionale.

Come comportarsi di fronte alla presenza dei topi?

Non bisogna credere che la presenza di topi in casa, in giardino o all'interno di spazi condominiali sia una circostanza remota, in quanto questo problema sta diventando negli ultimi anni abbastanza frequente e, in alcuni casi, non si tratta di topi bensì di ratti.

I motivi che possono comportare la presenza di questi animali sono diversi anche se principalmente è dovuta ad un ambiente poco pulito che spesso si accompagna anche a condizioni igieniche non ottimali.

Prima però di contattare una ditta specializzata in derattizzazione è necessario assicurarsi che si tratti veramente di topi e ratti e non di altra tipologia di animali: è sufficiente ricercare alcuni elementi tipici come ad esempio trovare dei cavi rosicchiati o avvertire un forte odore di ammoniaca all'interno di luoghi chiusi.

Altri segnali della presenza di topi e ratti sono le feci che sono lasciate un po' dappertutto e il fatto di trovare delle eventuali provviste di cibo attaccate e rosicchiate.

Intervenire in autonomia o rivolgersi ad una ditta specializzata

Molto spesso quando si trovano indizi inconfutabili della presenza di topi, si pensa di procedere in autonomia utilizzando una serie di rimedi fai da te, che però comportano sia rischi per le persone che una sostanziale inefficacia del risultato.

Tra le soluzioni che sono maggiormente adottate per allontanare la presenza dei topi ritroviamo:

l'installazione di trappole per topi

l'utilizzo di veleno per topi

l'installazione di specifiche trappole per ratti

lasciare sul pavimento cibo avvelenato o esche per topi

I rimedi in autonomia appena elencati sovente non assicurano un'efficacia abbastanza elevata, senza contare poi che comportano anche alcuni svantaggi come la necessità di sanificare l'ambiente dove sono state lasciate esche e trappole nonché di smaltire il corpo del topo avvelenato.

La necessità di una derattizzazione di tipo professionale

Appare chiaro quindi che per ottenere un risultato efficace nel contrasto alla presenza dei topi, e per essere certi anche di ottenere un servizio di qualità, è necessario rivolgersi ad una ditta specializzata che assicurerà una derattizzazione di tipo professionale.

Sono diverse le aziende che offrono questo servizio in maniera molto accurata: solitamente la prima operazione eseguita dal personale delle imprese di derattizzazione consiste in un sopralluogo sull'area da trattare e alla redazione di uno specifico piano di interventi.

Solitamente il sopralluogo servirà a stabilire una serie di attività quali:

la specifica area di interventi

la situazione complessiva del luogo

la localizzazione delle esche e delle trappole

eventuali complicazioni che potrebbero intervenire durante la derattizzazione

Le imprese che svolgono questo servizio cercano sempre di contemperare l'esigenza del committente, cioè quella di bonificare una specifica area eliminando la presenza dei ratti, con quella di contenere al massimo l'impatto ambientale.

Tutta l'attività di derattizzazione dovrà poi essere effettuata con la massima attenzione, soprattutto se si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di bambini, in quanto topi e ratti sono molto spesso veicolo di numerose malattie che possono essere facilmente trasmesse.

Qual è il costo di una derattizzazione professionale?

Sono diversi gli elementi che incidono sul costo di una derattizzazione di tipo professionale; tra questi possiamo ricordare:

la grandezza dell'area da trattare

il tipo di area che può essere un giardino, un'abitazione o un'area condominiale

il tipo di trattamento che deve essere eseguito

il grado di infestazione da topi

Solitamente le aziende specializzate propongono anche una serie di interventi correttivi che possono essere di tipo generale, ossia eseguiti per ogni tipo di trattamento, o mirati in base alla tipologia di animale infestante.

In linea di massima, se si opera all'interno di uno spazio ridotto, quale può essere ad esempio una casa, i costi saranno sensibilmente ridotti, non solo perché la superficie di intervento è minima ma anche perché generalmente con due sedute di trattamento il problema viene risolto.

Ovviamente, non vale una regola generale per stabilire il trattamento, il quale dovrà essere effettuato sempre in base alla tipologia di animale infestante e dal relativo grado di infestazione.