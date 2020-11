Motori: Matteo Greco si laurea Campione Italiano Gran Turismo Endurance Pro-Am 2020

Missione compiuta per Matteo Greco, che a Monza si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano Gran Turismo Endurance Pro-Am 2020, alla guida della Ferrari 488 GT3 #3 di Easy Race.

Un trionfo che arriva dopo quello di classe GT Cup del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, ottenuto sempre sul tracciato brianzolo con una splendida doppietta.

Alla vigilia di questo fine settimana il portacolori di Easy Race si è presentato da leader della graduatoria di classe, insieme ai compagni di equipaggio Sean Hudspeth (SGP) e Mattia Michelotto (ITA).

In gara è maturata una splendida vittoria per il pilota albese, che ha suggellato nel modo ideale una stagione di altissimo livello al volante della Ferrari 488 GT3, già caratterizzata dal successo nel round inaugurale a Imola, dal secondo posto a Vallelunga e dal terzo al Mugello.

In qualifica Greco ha preso il volante nella seconda sessione fermando i cronometri in 1'48.572, prestazione che ha permesso all'equipaggio di chiudere quarto di classe con un tempo combinato di 5:25.230. In gara l'equipaggio Easy Race ha mostrato i muscoli: Greco ha preso i comandi della vettura #3 nel secondo stint, dopo la partenza effettuata da Michelotto dall'undicesima casella in griglia. Da sottolineare l'ottima strategia che ha permesso di trarre vantaggio dalla fase di safety-car iniziale. Nonostante un problema ad un pneumatico durante il suo turno di guida, Matteo ha mantenuto i nervi saldi ed ha cercato di gestire con tenacia e caparbietà il contrattempo, proseguendo nella rimonta che gli ha consentito di cedere il testimone ad Hudspeth da leader di classe Pro-Am. Quest'ultimo ha quindi completato l'opera, tagliando il traguardo con una stupenda affermazione di categoria e in sesta posizione assoluta, confermando la matematica certezza del titolo.

Per il giovane pilota di Alba, già vicecampione 2019 nel TCR Italy, il primo anno nelle competizioni Gran Turismo con le potenti supercar a trazione posteriore si è quindi rivelato pieno di soddisfazioni. Fra poco meno di un mese, nel weekend del 4-6 dicembre, la passerella finale a Vallelunga nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, tornando sulla 488 in configurazione Challenge per terminare al meglio il 2020.

Matteo Greco: "Due titoli in una stagione! Posso davvero essere felice di questo 2020, al mio debutto con le vetture GT. Abbiamo chiuso il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance nel migliore dei modi, centrando il doppio obiettivo tricolore, e in più ci siamo riusciti concludendo la gara al primo posto di classe Pro-Am. Insieme al team Easy Race e ai miei compagni di equipaggio Mattia Michelotto e Sean Hudspeth abbiamo fatto uno splendido lavoro da ogni punto di vista. Sul giro secco in qualifica abbiamo sofferto un po', ma anche guardando ai tempi degli altri piloti Ferrari posso ritenermi soddisfatto. Di sicuro ci siamo espressi al massimo in gara, in cui abbiamo fatto tutto nel modo giusto. Monza si conferma per me un circuito speciale, in cui ho scritto alcune fra le pagine più felici della mia carriera. Ci godiamo questo momento, prima dell'ultima tappa Sprint a Vallelunga in cui vogliamo chiudere in bellezza".