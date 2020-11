Ceva, la scuola di Infanzia rinasce dopo l’alluvione di ottobre

Giornata speciale per insegnanti e piccoli alunni della scuola d’infanzia Momigliano di Ceva.

Questa mattina, infatti, sono riprese le lezioni nel plesso di infanzia di Ceva, rimasto chiuso per più di un mese, a causa dei danni provocati dall'evento alluvionale del mese di ottobre. Un ritorno alla normalità che vale il doppio, visto il periodo che stiamo vivendo.

"Rivolgo un sentito ringraziamento all'amministrazione comunale - ha sottolineato il dirigente Marco Battella -, nonché alle ditte che hanno operato per il ripristino della struttura. E poi, naturalmente, grazie alle collaboratrici scolastiche e alle docenti per il fortissimo senso di appartenenza dimostrato ed il lavoro svolto. Alle famiglie che hanno saputo pazientare in attesa della riconquista di un bene comune".

Una campanella, quella di questa mattina, che ha avuto tutto il sapore del primo giorno di scuola.

Il dirigente dell'Istituto Comprensivo A.Momigliano, Battella e tutte le insegnanti del plesso, ringraziano anche il sindaco Vincenzo Bezzone, il vice sindaco Lorenzo Alliani e l'assessore Nadia Carena. E poi i genitori volontari, i vari volontari dell'Aib, le collaboratrici scolastiche, le ditte che hanno accelerato i lavori.