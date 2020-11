Al Santa Croce un'altra tenda militare per i pazienti Covid, il primario del pronto Soccorso Lauria: "Dobbiamo far fronte ad un'emergenza di cui non sappiamo l'evoluzione" (VIDEO E FOTO)

All'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo in mattinata è stata montata un'altra tenda militare. Il montaggio delle tensostrutture riscaldate è stato realizzato dagli alpini del 2° Reggimento, Unità della Brigata Alpina Taurinense.

La professionalità e l’impegno delle donne e degli uomini delle Forze Armate continuano ad essere uno strumento fondamentale per il “Sistema Paese”. E la grande collaborazione di queste ultime settimane ne è un'ulteriore conferma.

Due tende, dunque. Cinque posti letto in più, che portano a 16 il totale. Serviranno per i pazienti che arrivano al Pronto soccorso con una sintomatologia non grave. Qui potranno stazionare 24 ore, essere monitorati ed eventualmente mandati a casa, affidati quindi alla medicina territoriale.

Abbiamo intervistato il primario del Pronto Soccorso dottor Giuseppe Lauria, che ha spiegato il perché di questi posti. Poi, sul lockdown chiesto dai medici, replica: "Da medico sarei per il sì. Da cittadino mi rendo conto che la realtà è complessa".