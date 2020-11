Alba, associazione denuncia: trappole per animali nella zona del cimitero

Hanno denunciato il fatto ai Carabinieri Forestali, oltre a segnalarlo al Comune, i referenti dell’associazione albese Amici di Zampa, venuti a conoscenza di un increscioso fatto verificatosi in un’area adiacente al cimitero di Alba, verso la centrale Enel.



"Qui – ci raccontano – due gatti sono stati intrappolati in lacci di ferro, tipo cappi. Sicuramente sono trappole piazzate da qualche (…) per catturare volpi o non sappiamo quale altro animale. Più l’animale si divincola, più il cappio si chiude fino a penetrare nel corpo, finendo per causarne la morte. I gatti si sono salvati grazie all’intervento tempestivo di una persona che, sentitone i lamenti, è riuscita a scovarli i gatti e a liberarli".



D qui la raccomandazione che l’associazione, che ad Alba si occupa di gestire il canile e gattile municipale di località Toppino, rivolge a quanti, nel rispetto delle attuali limitazioni sanitarie, dovessero andare a passeggio col proprio animale in quella zona, affinché prestino la massima attenzione.