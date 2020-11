Centallo: il consiglio comunale approva la variazione di bilancio per l’acquisto di nuovi DPI

Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri, 9 novembre, il consiglio comunale di Centallo. La città conta 109 persone positive al Covid-19 e 7 ricoverati.



Prevista entro fine dicembre la fine dei lavori sia dell’aula didattica all’aperto che del campo polivalente in erba sintetica. Richiede ancora tempo invece il completamento del nuovo supermercato PrestoFresco.



Approvata una nuova variazione di bilancio che permetterà anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e nuove transenne per l’emergenza sanitaria da Covid-19.



Effettuata inoltre la richiesta di registrare i futuri consigli comunali così da permettere a tutta la cittadinanza di vedere la seduta in differita.



Il consiglio si è concluso con l’approvazione della mozione a favore del ripristino del collegamento ferroviario Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza e del collegamento stradale attraverso il colle di Tenda.