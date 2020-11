Coronavirus, ipotesi lockdown generalizzato entro la prossima settimana se curva dei contagi non scende

Un lockdown generalizzato entro la prossima settimana. È l'ipotesi estrema al vaglio del Governo alle prese con la curva dei contagi. L'Italia da una settimana è divisa per zone di rischio, dalla più alta, la zona rossa in cui al momento rientrano Piemonte, Lombardia, Calabria, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, alle gialle. In mezzo quelle arancioni, di cui da domani farà parte la vicina Liguria.



L'eccessiva pressione ospedaliera e l'andamento della curva dei contagi starebbe però facendo riflettere il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza sull'opportunità di chiudere il Paese per alcune settimane, come chiedono ormai da tempo gli ordini dei medici, nazionale e regionali, e scongiurare una catastrofe a livello sanitario che potrebbe avere ripercussioni devastanti a livello economico rispetto alle misure attuate finora.



Nel frattempo, dopo l'annuncio dell'industria farmaceutica Pfizer riguardo alla percentuale del 90% di funzionalità del vaccino, il Governo si sarebbe assicurato 3,4 milioni di dosi per vaccinare già da gennaio 1,7 milioni di cittadini, partendo dal personale sanitario alle prese in prima linea con la lotta al Coronavirus.