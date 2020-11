Diminuiscono i casi di positività al Covid-19 a Carrù

Inizia gradualmente a scendere il numero dei casi di positività al Covid-19 nel comune di Carrù, dove la curva dei contagi era salita rapidamente anche a causa di un focolaio nella residenza per anziani "Don Luigi Garneri".

Oggi, martedì 10 novembre, i dati forniti dal SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) indicano ancora 28 persone positive, residenti o domiciliate sul territorio comunale di Carrù.

"Di queste persone, tre si trovano ricoverate in ospedale mentre, a causa della parzialità dei dati in mio possesso, non ho contezza del corretto numero di persone che stanno seguendo il decorso presso la propria residenza o domicilio dichiarato in Carrù" - spiega il primo cittadino, Nicola Schellino.

Una quindicina di altre persone risultate negative al tampone, sono attualmente in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

"I dati denotano un ulteriore miglioramento della situazione su Carrù, circostanza che mi fa ben sperare circa il fatto che il numero dei positivi possa ancora diminuire. Manteniamo alta l’attenzione" - conclude il sindaco.