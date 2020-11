Il consiglio comunale di Fossano approva il documento unico di programmazione 2021-2024

È iniziato alle 18 di lunedì 9 novembre il consiglio comunale della città di Fossano. Il consiglio, visto l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, si è tenuto in via telematica e trasmesso in diretta sul canale YouTube della città.



Il primo a prendere la parola è stato il sindaco Dario Tallone nel fare un riepilogo sulla situazione Covid-19 nella città e su cosa la giunta abbia fatto nell’ultimo periodo.



L’Amministrazione comunale assicura il dialogo continuo sia con le associazioni di categoria che con i principali imprenditori della città nel cercare di farsi da interlocutore con il governo. Dato il periodo così difficile, sono stati distribuiti circa 150mila euro in buoni spesa, altri 15mila verranno messi a disposizione per le persone con età maggiore o uguale a 65 e per le persone invalide.



Il sindaco ha poi voluto sottolineare che continua il servizio di consegna dei pasti a domicilio agli anziani e il trasporto degli stessi verso ospedali e RSA. Quest’ultimo servizio è svolto dalla Croce Bianca. Garantito inoltre il servizio gratuito per gli over 65 di trasporto verso il cimitero e il mercato.



Continua inoltre il dialogo costante con tutti gli istituti scolastici, sia per il Covid che per gli interventi di messa in sicurezza dal punto di vista antisismico e antincendio. Stanziati inoltre circa 95mila euro a sostegno delle associazioni sportive fortemente colpite dal lockdown.



Il sindaco ha poi concluso il suo intervento ricordato a tutti le norme stabilite dal DPCM e invitando tutti i presenti a dare il buon esempio.



Successivamente il consiglio ha dovuto affrontare l’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) per la sezione operativa 2021-2023 a cura dell’assessore Angelo Lamberti. Con questo documento l’amministrazione ha l’intenzione di intervenire principalmente su sport e scuola, implementando la video-sorveglianza e l’illuminazione pubblica. Effettuata inoltre un'importante opera di riasfaltatura e di posa della fibra ottica.



Le linee guida presenti nel DUP prevedono, in linea con il programma di mandato, il non incremento della pressione fiscale, il non incremento del livello di indebitamento del Comune ed il potenziamento dei servizi erogati dal Comune ai cittadini. Restano inalterate le forme di sostegno alle Associazioni culturali e sportive operanti sul territorio.



Di seguito alcuni numeri degli obiettivi operativi con valenza politica: sicurezza 191mila470, viabilità urbana 2milioni697mila, governo e trasparenza 421mila, cultura 538mila802, istruzione pre-scolastica 262mila, servizi ausiliari all’istruzione 1milione e 40mila, sport 816mila817, turismo 189mila557, servizi cimiteriali 325mila, famiglie 1milione 109mila, agricoltura 109mila, innovazione tecnologica 258mila, ambiente e recupero aree abbandonate 675mila, asili nido 270mila, manutenzione urbana 1milione104mila, urbanistica 1milione330mila, rifiuta e pulizia città 2milioni 942mila euro.



Il documento ha visto l’approvazione da parte di tutti i consiglieri, esclusa la minoranza PD che si è astenuta.



Il penultimo punto del consiglio comunale riguardava invece il rilancio degli investimenti, modifiche, adeguamenti e misure di semplificazione al piano regolatore generale comunale, a relazione dell’assessore David Paesante. L’intento dell’amministrazione è quello di agire nell’interesse della rigenerazione urbana, del riutilizzo del suolo, del recupero e del riutilizzo del patrimonio edilizio con interventi sostenibili e a favore del tessuto socio-economico. La variante, ha voluto sottolineare e rassicurare l’assessore, non ha alcuna intenzione di aumentare il consumo del suolo o l’aumento di cubatura.



La modifica al piano regolatore è passata con l’approvazione di tutti i gruppi consiliari ad esclusione del PD che si è nuovamente astenuto.



Ultimo punto all’ordine del giorno vedeva le mozioni di Vincenzo Paglialonga e Paolo Cortese e quella riguardante la difesa della legge regionale n. 9/2016 sul gioco d’azzardo.



La prima mozione aveva ad oggetto il raddoppio della linea ferroviaria Fossano-Cuneo. Per l’attuazione dell’ipotetico progetto si parla del 2050, certo non tempi prossimi, ed è per tal motivo che la maggioranza del consiglio si è mostrata contraria a tale mozione.



Le tesi portati a favore del voto sfavorevole, riguardano la necessità di attuare dapprima interventi che possano essere realizzati nel prossimo futuro come la messa in sicurezza dei passaggi a livello, la corretta manutenzione delle carrozze e la sicurezza nelle stazioni.

Questa prima mozione ha visto il voto favorevole del gruppo PD, della consigliera Cristina Ballario e del consigliere Ezio Brizio e il voto contrario di tutti gli altri gruppi consiliari.



L’ultima mozione, riguardante le norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico ha visto l’astensione del gruppo di maggioranza dal momento in cui si ritiene che debba essere il governo centrale ad attuare una legge unica per tutta il territorio nazionale, senza lasciare che siano le singole regioni a prendere provvedimenti a riguardo.