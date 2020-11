Il danese Johansen alla guida di Age Platform Europe: tra gli elettori anche l'acli "Uscire Insieme Onlus"

Giovedì 5 novembre, l’associazione Acli “Uscire Insieme Onlus”, presieduta dal consigliere provinciale e di presidenza Acli Cuneo, Loris Marchisio, è stata chiamata, con altre 56 a livello europeo con diritto di voto, ad eleggere il presidente di “Age Platform Europe”, un’organizzazione per anziani promossa dalla Commissione Europea.

L’Age, alla cui guida è stato scelto il danese Ebbe Johansen, è stata istituita nel 2001 per migliorare e rafforzare la cooperazione tra le organizzazioni delle persone anziane a livello di Unione Europea e raccoglie associazioni di anziani e per gli anziani, senza scopo di lucro.

Il lavoro è finanziato da borse di studio dell'Unione Europea, quote associative e donazioni, e punta a promuovere una società inclusiva per tutte le età, basata sulla solidarietà e la cooperazione tra generazioni, in cui ognuno possa partecipare pienamente e vivere bene nel pieno rispetto dei propri diritti, adempiendo ai propri doveri e responsabilità.