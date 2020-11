In lutto il mondo del trekking cuneese: è scomparso Angelo "Gelu" Giordanengo

Aveva 71 anni Angelo "Gelu" Giordanengo , colonna portante del portale Cuneotrekking e storico iscritto al CAI, scomparso ieri (9 novembre) per una grave malattia.

Bovesano ed ex ferroviere, è stato ricordato sul portale da un post firmato da Elio Dutto: "Ci mancheranno infinitamente la sua risata potente, la grande generosità, le chiamate all’ultimo minuto per organizzare una gita, le famose ghirlande che immancabilmente ci preparava ogni Natale. Conserveremo sempre i bei ricordi delle magnifiche camminate e delle interminabili chiacchierate condividendo l’amore e la passione per la montagna. Ciao Angelo, ci mancherai!"