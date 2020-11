Mondovì: Messa in ricordo di Viviana Beltrandi, era stata presidente del Comitato CRI

Un anno fa, si spegneva Viviana Beltrandi, Presidente in carica del Comitato CRI di Mondovì. La sua opera a favore dei più deboli e i tanti anni di volontariato nella Croce Rossa monregalese sono stati un insegnamento per tutti i Volontari di Mondovì e delle delegazioni che fanno parte del Comitato monregalese. Per ricordarla, l’invito del Direttivo CRI è di essere presenti alla S. Messa di domenica 15 novembre, alle ore 9, nella Parrocchia del Sacro Cuore, nel rione Altipiano dei Mondovì, come disposto dalla famiglia.