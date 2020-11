Sara, a Barcellona durante il secondo "confinamiento": "Nella vita a volte vinci e a volte impari, anche dal Covid. Ma siamo tutti stanchi"

"Da qualche settimana è stato istituito anche qui il coprifuoco dalle 22 alle 6; questo è stato un duro colpo per noi giovani, abituati a vedere Barcellona come una città piena di vita e di festa". Forse è proprio questa una delle prime cose che il Covid - ma soprattutto le necessarie restrizioni sanitarie imposte dal tentativo di controllo dei contagi - ha tolto a molti di noi: la normale percezione delle cose. Siamo stati presi e catapultati in una "nuova normalità" a cui ci stiamo lentamente abituando ma che di simile alla precedente ha veramente molto poco. Anche per Sara Chiecchio, cuneese a Barcellona da alcuni anni che avevamo già intervistato nella scorsa primavera, è stato così. "Qua come nel resto del mondo la situazione continua a essere surreale: da ormai un mese a questa parte sono state adottate nuove misure di sicurezza come la totale chiusura di ristoranti e bar ad eccezione di quelli che possono garantire un servizio da asporto, e di alcuni centri estetici, palestre, centri commerciali e negozi che superano una determinata metratura".

"Tutta la situazione - continua a raccontarci Sara - ha influito sulla vita di tutti. Nel mio caso ho avuto la fortuna di poter continuare a lavorare in smart working: ho così potuto continuare a mantenermi. I grandi cambiamenti si sono visti a livello sociale, e in tutte quelle attività che non potevo più svolgere; la cerchia di amici si è ridotta e le nostre abitudini sono cambiate: siamo passati, per esempio, da organizzare feste nei bar e nelle discoteche alle cene tra pochi intimi". "Siamo sempre tutti bravi a giudicare l'operato degli altri dall'esterno - dice Sara, nel commentare proprio le restrizioni - . In questi mesi ho quindi cercato di essere obiettiva ed accettare quanto imposto. Ora inizio però, come tutti, a essere stanca e a pormi molte domande, e anche a mettere in dubbio l'efficacia di alcune scelte. Siamo sicuri che limitare totalmente la vita dei cittadini, invece che puntare al miglioramento delle strutture e della sanità, sia la soluzione più efficace?" Una situazione già sperimentata - in maniera più grave ancora - durante il primo confinamiento con lockdown totale e la chiusura di qualsiasi attività, ad eccezione di quelle capaci di offrire servizi e beni di prima necessità. "Nella seconda parte dell'isolamento, mentre in Italia si poteva uscire a tutte le ore, qua abbiamo dovuto rispettare la divisione della giornata in fasce, una scelta basata sulla tutela delle persone più a rischio. A noi giovani ad esempio era permesso uscire per fare sport o passeggiate dalle 6 alle 11 e dalle 20 alle 23".