Savigliano, gli Alpini bagneranno i fiori dei tre cimiteri chiusi al pubblico

Da lunedì 9 novembre a Savigliano è entrata in vigore l'ordinanza che stabilisce la chiusura dei tre cimiteri cittadini.

Una scelta fatta dall'Amministrazione per evitare occasioni di assembramento e contenere così il diffondersi del virus che ieri ha raggiungo in 400 casi positivi tra i saviglianesi (di cui 14 ospedalizzati e tra questi 2 in terapia intensiva).

Tuttavia, in tanti hanno espresso la propria preoccupazione per i fiori sulle tombe dei defunti che se non sono bagnati ovviamente rischiano di appassire. "Ho pensato di chiedere ai nostri alpini la loro disponibilità ad andare settimanalmente ad irrigare i fiori del camposanto - ha spiegato il sindaco Giulio Ambroggio -. Com'era prevedibile hanno immediatamente accettato e da questa settimana inizieranno loro a curare i fiori dei nostri defunti rispettando rigorosamente i protocolli di sicurezza previsti. Ovviamente faranno il possibile per svolgere al meglio questo impagabile intervento di volontariato. Sarebbe bello che, almeno per questa volta, non ci fossero polemiche. Un grazie di cuore ai nostri alpini per la loro generosità".