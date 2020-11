Lockdown, Coldiretti Cuneo: spesa a domicilio in tutta la Granda con Campagna Amica

Per far fronte al lockdown in atto nelle “zone rosse”, in tutta la Granda gli agricoltori dei mercati e delle fattorie di Campagna Amica si impegnano a far arrivare direttamente sulle tavole dei consumatori ortofrutta, latte, formaggi, miele, carne, salumi, farine, pane, uova, pasta, vino e decine di trasformati. Un pieno di materie prime genuine, stagionali, a Km zero, assicurato alle famiglie cuneesi grazie al servizio di consegna a domicilio della spesa.

“È un momento difficile per tutti ma la campagna e i nostri agricoltori – rimarca Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale Campagna Amica – non si fermano nemmeno questa volta. E così, tra i servizi offerti dai produttori in vendita diretta torna la spesa alimentare direttamente a casa dei consumatori, iniziativa che si muove nell’ambito della campagna #MangiaItaliano lanciata da Coldiretti nel marzo scorso”.

È sufficiente contattare telefonicamente i produttori agricoli di Campagna Amica che aderiscono all’iniziativa, ad oggi ben 51 sull’intero territorio provinciale, e accordare con loro le modalità di consegna, per vedersi recapitata a casa la spesa nel pieno rispetto delle norme anti Covid in vigore per la massima sicurezza di tutti. In tal modo, i produttori aiutano le famiglie semplificando gli approvvigionamenti alimentari e le famiglie aiutano l’agricoltura e l’economia cuneese scegliendo prodotti rigorosamente locali, controllati e garantiti dal marchio Campagna Amica.

Naturalmente, rimane la possibilità di fare acquisti alimentari dai produttori Campagna Amica nei mercati contadini della Granda. Ricordiamo che a Cuneo, oltre al mercato Campagna Amica all’aperto del sabato mattina in piazza della Costituzione, è attivo da alcune settimane un nuovo mercato coperto in pieno centro, in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (a fianco dell’ex zoo), aperto ogni martedì e ogni sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.

Sul sito web di Coldiretti Cuneo https://cuneo.coldiretti.it è pubblicato l’elenco aggiornato delle aziende Campagna Amica che offrono il servizio di consegne a domicilio.