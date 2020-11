Castagnito, salgono a 20 i positivi al Coronavirus

Tra i Comuni del Roero colpiti dal Coronavirus c'è anche Castagnito che vede in una ventina di giorni l'aumento di casi di persone risultate positive.

Ad oggi sono 20 sul territorio comunale: due sono ospedalizzati, sei in quarantena domiciliare, nove in isolamento fiduciario, tre in attesa dell'esito dell'ultimo tampone. Oltre ad altre 41 persone non positive, ma in isolamento fiduciario.