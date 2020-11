Chiusa Pesio piange Remo Castellino "Il Ciclista"

Chiusa Pesio piange la scomparsa di Remo Castellino, "Il ciclista", che si è spento all'età di 69 anni all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

A ricordarlo oggi sono davvero in tanti, anche sui social, dove si susseguono in queste ore messaggi di cordoglio.

"Remo lascia un’impronta indelebile nella memoria del nostro paese" - scrive il sindaco di Chiusa Pesio, Claudio Baudino - "Per un attimo, in queste ore, credo che tutti noi siamo tornati nella sua bottega di via Vallauri, dove per tanti anni ci ha accolto con i suoi modi affabili diventando un punto di riferimento per Chiusa di Pesio. Nell’unirmi al dolore dei suoi familiari, del Gruppo Alpini e dei suoi amici, spero possa giungergli il mio pensiero di sindaco e di cittadino".

A Chiusa Pesio davvero tutti lo ricordano come "un'istituzione" del mondo della bicicletta, sempre gentile, dai modi affabili, era parte del gruppo Alpini e della banda comunale "Guido Vallauri".

Remo Castellino lascia la moglie Marisa, i figli Paolo, Elisabetta e Daniele, i nipoti Filippo, Greta ed Eleonora.

Il S. Rosario verrà recitato domani, mercoledì 11 novembre, alle 20 nella parrocchiale di Sant'Antonino, dove giovedì 12, alle 15, saranno celebrati i funerali.