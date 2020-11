Gli over 65, in Piemonte e nel resto d'Italia, esprimono oltre il 50 per cento degli accantonamenti bancari

Sarà purè di terza età, ma i suoi benefici sono per tutte e tre le età.

Così, mentre gli Stati Uniti d'America sono ancora in festa per l'avvenuta elezione del 78enne Joe Biden, in Italia sembra essere stata fatta ormai doverosamente marcia indietro in ordine al proposito di una quarantena selettiva e discriminatoria in base all'età avanzata.

Anche qui viene in risalto e in aiuto ancora una volta l'educazione finanziaria: se l'Italia e il Piemonte sono due aree con il più alto tasso di risparmio depositato nel settore bancario, e in parallelo hanno una demografia un terzo della quale è formata da over 65, due indizi formano una prova.

Gli over 65 esprimono oltre il 50 per cento degli accantonamenti contabilizzati nei depositi e nei titoli a medio breve di emissione bancaria, quindi laddove si parla degli oltre cento miliardi erogati dagli istituti di credito, a beneficio di famiglie imprenditrici e aziende con titolari di ogni classe di età, questa premessa va sempre tenuta presente.