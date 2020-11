Carrù: l'assessore Christian Sciolla aderisce a Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia annuncia con orgoglio l’adesione dell’Assessore con deleghe all’Istruzione, bandi ed innovazione di Carrù Christian Sciolla al partito, recentemente rieletto nel mese di settembre 2020. Christian, nato nel 1991, può già vantare un intero mandato in Consiglio Comunale.

Con lui, il partito si arricchisce di un amministratore competente e, nonostante la giovane età, con esperienza e capacità.

“Sono profondamente grato a Fratelli d’Italia per l’eccellente accoglienza che mi ha riservato. Per me è un grandissimo onore far parte del partito che più di ogni altro ha saputo rispondere alle richieste dei cittadini italiani, con coerenza ed impegno” dichiara Christian Sciolla. “Ringrazio inoltre i miei concittadini: saprò rappresentare Carrù al meglio, continuando a dedicare i miei prossimi anni, così come quelli trascorsi, per il costante miglioramento della mia splendida realtà.”

“Fratelli d’Italia è oggi ancor di più radicato sul territorio” commenta il Coordinatore Provinciale William Casoni. “Una ulteriore conferma che il nostro partito è il più vicino ai cittadini, capace di dare ascolto ad ogni istanza e a mantenere ben salda la bussola su quello che è l’interesse nazionale italiano, coerentemente e con determinazione. Fratelli d’Italia si sta arricchendo di nuovi amministratori, che daranno un aiuto importantissimo al radicamento territoriale del partito. Ci uniamo, insieme all’Onorevole Monica Ciaburro, al nostro Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, al Responsabile per gli Enti Locali Rocco Pulitanò e a tutti i membri del partito, nel fare a Christian un grandissimo augurio di buon lavoro.”

