All’ospedale SS Annunziata, in arrivo 16 nuovi posti letto Covid. Guerra: “Tra Saluzzo e Savigliano abbiamo già attivi 115 letti, ma abbiamo poco personale”

Situazione ricoveri Covid-19 difficile per l’ospedale SS Annunziata di Savigliano che si prepara alla conversione di nuovi posti letto per i pazienti “a media intensità”.

Al momento la Terapia Intensiva è stata totalmente convertita al Covid con otto posti già occupati (quattro di terapia intensiva e altri quattro di subintensiva). Il V Piano di Medicina con 18 posti tutti occupati, così come sono occupati anche i 20 posti del Dea (compresi quelli nell’area dell’ex Cappella e area OBI).

Nel blocco operatorio, individuando dei percorsi idonei, sono stati attivati dei posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva per pazienti non contagiati dal Covid-19 che sono già in parte trasferiti.

Ma l’impegno dell’ospedale per ampliare gli spazi non è finito. Venerdì mattina infatti saranno convertiti altri 16 posti Covid-19 al quattro piano dell’ospedale.

Il totale dei posti letto per pazienti colpiti dal Coronavirus si somma a quelli dell’Ospedale Covid di Saluzzo, dove la situazione resta drammatica: 10 posti di terapia intensiva + 4 posti di terapia subintensiva occupati, ai quali si aggiungono i 72 posti letto per i pazienti “a media intensità”.

Intanto, si aggiungono le polemiche. Luciano Scalise, direttore della Fondazione Nuovo Ospedale di Alba e Bra, in una recente dichiarazione alla stampa aveva puntato il dito sulla scarsa equità nella distribuzione dei posti Covid. In particolare, a Verduno la situazione sarebbe al collasso, mentre solo a Savigliano secondo il direttore si sarebbero dovuti attivare 140 posti (dove all’anagrafe risultato 274 letti).

“Se facciamo una conta dei letti reali tra Saluzzo e Savigliano siamo già a quota 115 - replica Giuseppe Guerra, al suo secondo giorno come Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dell'Asl Cn1 - ma teniamo conto che a Savigliano ho già dovuto ridurre tutti i reparti di ginecologia, ORL, oculistica, ortopedia, urologia e un po’ di chirurgia generale che sono rimasti accorpati su due piani per un totale di 40 posti letto, da 80 che erano.

Ma l’emodinamica, il reparto stroke ictus unit devo tenerli aperti non posso chiuderli. Teniamo anche conto che l’ospedale di Savigliano è un ospedale vecchio, è quindi più difficile realizzare percorsi specifici”.

A essere dimezzata è stata quindi tutta l’attività chirurgica. “Prima della seconda ondata al Santissima Annunziata riuscivamo a fare una media di quattro operazioni al giorno, ora ne facciamo due. A Saluzzo ne facevamo dieci, sono state cancellate”.

E pur ragionando sui numeri dell’ospedale unico di Saluzzo-Savigliano resta in ogni caso il problema del personale. Non sufficiente per riuscire a gestire un numero elevato di posti, considerando anche che per seguire un paziente Covid occorre il doppio del personale.

”Siamo comunque in carenza di personale - conferma Guerra -. Per un posto letto di medicina occorro 120 minuti di assistenza infermieristica, per l’assistenza Covid 240, il doppio. Per attivare dieci letti di terapia intensiva a Saluzzo occorrono 34 infermieri e una decina di anestesisti.

E da dove li abbiamo dovuti togliere? Da Savigliano. Senza contare che purtroppo ci sono tantissimi infermieri e medici contagiati, non appena torneranno potremo considerare di aprire altri reparti, ma per ora questo è quanto si può fare”.

Una situazione simile a quella all’ospedale unico Ceva-Mondovì: “Anche lì abbiamo 146 posti Covid. Capisco che per Verduno sia difficile, ma se avessero tenuto aperto i due ospedali di Bra e Alba, uno avrebbero dovuto comunque farlo diventare ospedale Covid. La mia speranza - conclude il Commissario - ora è di trovare una rsa letteralmente vuota per ospitare i pazienti che possiamo dimettere”.

I contagi aggiornati tra i saviglianesi

Tra i saviglianesi intanto aumentano i contagi, scendono i ricoverati in ospedale, ma si aggiunge un decesso: 420 i casi positivi, di cui 9 ospedalizzati e due di questi in Terapia Intensiva. Ad oggi dal 1 ottobre, i deceduti sono stati 9.