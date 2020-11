Sanità, il Popolo della Famiglia Piemonte chiede più tutele per medici e infermieri

"Nella gestione dell'emergenza Covid, con il Piemonte tra le situazioni più critiche sul territorio nazionale, abbiamo sentito proposte che vanno immediatamente restituite al mittente. Non si può, in assenza di infermieri, assumere medici cui far svolgere mansioni infermieristiche. Le competenze mediche vanno sfruttate al massimo senza demansionamento e siamo grati all'Ordine dei Medici che oggi iscriverà d'urgenza 50 nuovi medici appena abilitati pronti a scendere in campo a fianco dei Colleghi. Cosi come vanno rispettate la specificità e la professionalità degli infermieri, autonomi ed indipendenti nelle loro competenze. Piuttosto si cerchino soluzioni per sopperire alla gravissima carenza di infermieri (oltre 50.000 in Italia) ed alla mancata programmazione numerica nella formazione di medici specialisti che mostra purtroppo in questi mesi tutta la sua gravità. Il Popolo della Famiglia del Piemonte sottoscrive in toto le richieste delle organizzazioni professionali: dalle nuove assunzioni al coinvolgimento degli studenti di infermieristica degli ultimi anni, dallo sgravio di tutte le pratiche amministrative svolte dai sanitari e che andrebbero affidate ad altro personale più facile da ingaggiare alla assunzione a tempo indeterminato del personale precario".