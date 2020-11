Bra, Cavalieri del Bandito in azione per il ripristino della cappella di San Maurizio

Qualcuno si è perso questa bella storia di generosità? E allora vi facciamo noi un riassunto. Parliamo della cappella di San Maurizio che si trova a Bra e fa da spartiacque tra la frazione Bandito e località Tetti Milanesi.

Il sodalizio guidato da Giorgio Revelli è sceso da cavallo per restituire decoro a tutto l’edificio sacro con un’opera di ripristino architettonico notevole.

L’importanza a livello di fede della piccola chiesetta è talmente elevata che, al fine di preservarla integra per le future generazioni, è intervenuta l’associazione dei Cavalieri del Bandito.

E così vai di olio di gomito, impalcature, scale, pennelli, materiale di pulizia e restauro per un lavoro capace di ricreare la suggestiva atmosfera del passato. Il tutto in vista dell’apertura al pubblico non appena le condizioni lo permetteranno.