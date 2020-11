Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo pronta a tornare in campo, mercoledì derby a Novara

Nel recupero della quinta giornata del girone di andata del campionato italiano di pallavolo femminile il Pala Igor Gorgonzola ospita il derby piemontese a porte chiuse tra Igor Gorgonzola Novara e Bosca S.Bernardo Cuneo: l’appuntamento è per mercoledì 11 novembre alle ore 18.30 (diretta a pagamento su LVF TV).

QUI BOSCA S.BERNARDO CUNEO

A distanza di ventotto giorni da quel 14 ottobre in cui era prevista la sfida con l’Igor Gorgonzola Novara e in cui arrivò la notizia dei primi casi di positività al Covid-19, la Bosca S.Bernardo Cuneo si appresta ad affrontare il secondo derby piemontese stagionale dopo quello vittorioso con Chieri che lo scorso 10 ottobre sancì l’ultima apparizione in campo delle gatte prima dell’emergenza coronavirus. Sono state settimane lunghe e lente, che le giocatrici cuneesi hanno affrontato allenandosi a casa e da cui sono uscite ancora più unite e motivate. Con il match con Conegliano dello scorso 1 novembre la società di via Bassignano, schierando una squadra fortemente rimaneggiata con cinque elementi della formazione di Serie B2, ha voluto lanciare un segnale di resilienza e di lotta al virus; adesso le gatte sono chiamate a riprendersi quella scena che le aveva viste protagoniste di un eccellente inizio di stagione. Da venerdì 6 il gruppo si allena al completo con l’obiettivo di ritrovare la condizione e le sicurezze del primo scorcio di campionato; unico assente coach Pistola, in attesa dell’esito del tampone molecolare effettuato lunedì 9. Il match con Novara darà senza dubbio indicazioni importanti sullo stato di forma delle biancorosse in vista della partita con l’Unet E-Work Busto Arsizio in programma domenica 15 novembre al Pala UBI Banca (ore 17).

LE PAROLE DEL VICE ALLENATORE DOMENICO PETRUZZELLI

Il vice allenatore della Bosca S.Bernardo Cuneo Domenico Petruzzelli presenta così il derby: «Mi aspetto di vedere in campo quell’entusiasmo e quella determinazione che hanno contraddistinto la ripresa degli allenamenti. La gioia di tornare a giocare potrà aiutarci a sopperire almeno in parte alla mancanza del ritmo gara e della capacità di reggere la pressione nei momenti chiave delle gare, due cose che soltanto il contesto partita può darti e che dovremo recuperare con pazienza. Il mese senza impegni ufficiali si farà sentire; dovremo essere bravi a non innervosirci quando il nostro gioco non sarà fluido come prima e non ci riusciranno colpi che davamo per scontati. Concludo con un doveroso ringraziamento alle ragazze per la professionalità e l’aiuto che mi hanno dato durante gli allenamenti di questi giorni in cui eravamo privi di coach Pistola; hanno saputo trasformare questa ennesima difficoltà in un’occasione di ulteriore coesione».

LE AVVERSARIE

Come la Bosca S.Bernardo Cuneo, anche l’Igor Gorgonzola Novara ha dovuto fare i conti con il Covid-19, che ha costretto la formazione campione d’Europa in carica al rinvio dei match con Delta Despar Trentino e Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le novaresi, prive di Sansonna e Chirichella, sono tornate in campo domenica 8 superando al tie-break il Bisonte Firenze al termine di un incontro estremamente equilibrato. Decisive le prove dell’MVP Caterina Bosetti e di una Micha Hancock da 8 punti con 5 ace. Lo scorso 15 gennaio la palleggiatrice statunitense stabilì il record di ace in una partita del campionato italiano (10) proprio nel match giocato al Pala Igor Gorgonzola con la Bosca S.Bernardo Cuneo. Con tre incontri da recuperare e il turno di riposo osservato alla prima giornata l’Igor Gorgonzola Novara è seconda in classifica a quota 16 punti in coabitazione con Saugella Monza e Savino Del Bene Scandicci.

I PRECEDENTI

Novara ha avuto la meglio in cinque delle sei partite disputatesi finora tra le due squadre.LE EX Candi, Signorile, Zannoni e Bici sono le quattro ex del confronto; le ultime due con la maglia di Novara si sono laureate campionesse d’Europa il 18 maggio 2019.

GLI ARBITRI

Davide Prati e Rachela Pristerà

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA

Diretta streaming a pagamento su LVF TV (www.lvftv.com)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 30 (10-0); Igor Gorgonzola Novara 16 (6-1); Saugella Monza 16 (6-3); Savino Del Bene Scandicci 16 (5-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Delta Despar Trentino 13 (4-3); VBC Èpiù Casalmaggiore 9 (3-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 8 (3-2); Il Bisonte Firenze 8 (3-6); Unet E-Work Busto Arsizio 7 (2-4); Zanetti Bergamo 7 (2-8); Banca Valsabbina Millenium Brescia 6 (1-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 5 (2-6).

* tra parentesi le partite vinte-perse