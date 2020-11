Volley maschile A2: BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, che rimonta! Reggio Emila cade al tie-break

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si impone al tie-break contro la Conad Reggio Emilia nell' incontro valido per la 4^giornata di Serie A2 Credem Banca. Partita dai due volti: nei primi due set netta superiorità ospite, poi convincente rimonta piemontese fino all'acuto conclusivo.

Serniotti parte con Pistolesi in regia, Wagner opposto, Codarin e Sighinolfi centrali, Galaverni e Preti schiacciatori, Bisotto libero. Mastrangelo schiera Pinelli al palleggio, Suraci opposto, Scopelliti e Mattei al centro, Loglisci e Ippolito schiacciatori, Morgese libero.

Gli ospiti partono forte, fortissimo, murando di tutto (2-8). Cuneo abbozza la reazione con Wagner e Preti ma continua a soffrire sotto i colpi di Ippolito e Mattei, 11-19. Set a senso unico, che termina 13-25.

Più equilibrato l'avvio del secondo parziale ma gli Emiliani dimostrano di essere decisamente in serata (4-8). Notte fonda per Cuneo, Pistolesi non riesce ad azionare i suoi attaccanti (5-11). La squadra di Mastrangelo non molla la presa ed affonda, con Mattei e Loglisci in grande spolvero: 13-20. Il set termina con un inesorabile 16-25, 0-2 al Pala UBI Banca.

Cuneo rientra in campo e prova a tirare fuori gli artigli: 8-5. I ragazzi di Serniotti acquisiscono fiducia e scappano per la prima volta, 16-9. L'inerzia è capovolta in favore dei padroni di casa che volano sul 20-11. La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo chiude 25-16 e riapre la sfida: Galaverna, Tiozzo e Preti sugli scudi.

In bilico, almeno nelle prime battute, il quarto parziale (4-4). Cuneo c'è, Reggio risponde colpo su colpo (8-8). Pistolesi e compagni ci credono sempre di più e scavano un piccolo solco, 16-13. Galaverna trascina i compagni: 20-15 e +5. Cuneesi in crescendo, con un grande Codarin: 25-17. Si va al tie-break.

La sfida è avvincente, Tiozzo mura la palla del 4-2. La Conad Reggio Emilia, tuttavia, reagisce e mette il naso avanti con Loglisci (4-5). Ancora Tiozzo in evidenza, 7-7. Un errore in attacco di Cuneo permette ai Reggiani di portarsi a +2 in una fase delicata: 8-10. Ma l'incontro è tutt'altro che concluso e regala un grande finale: 17-15, Cuneo vince 3-2 dopo una grande rimonta.