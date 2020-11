"A Mondovì mi hanno fatto il tampone in 5 minuti. Grazie per la vostra efficienza e per la gentilezza"

La signora Franca da otto giorni ha una brutta tosse. Ha più di 60 anni e il suo medico di base le ha consigliato di andare a fare il tampone, visto che dove vive, a Limone Piemonte, i positivi sono tanti.

Prende l'appuntamento per oggi, destinazione Mondovì, per fare il tampone covid "drive through", quello a bordo dell'auto. E' abbastanza rassegnata al fatto che le ci vorrà una giornata, visto quello che si sente dire e le lamentele da parte di molti.

Ma lei ha avuto un'esperienza completamente diversa. "In cinque minuti ho fatto tutto. Certo, tra andare e tornare ci ho messo due ore, ma lì è stato tutto veloce e puntuale e gli infermieri sono stati gentilissimi. Era tutto indicato bene, quale corsia seguire, cosa fare. Mi hanno fatto il tampone nasale in un attimo e mi hanno detto che potevo andare. Sono stati tutti efficienti e premurosi, anche il signore del centralino, quando ho telefonato per prenotare. Tutti scrivono ai giornali per dire le cose che non vanno. Io ho voluto farlo per dire che ci sono anche cose che vanno bene ed è giusto evidenziarle e smettere di lamentarsi sempre di tutto!".