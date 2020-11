Addio a Ferruccio Stroppiana: col fratello portò la Mondo di Alba al successo internazionale

Col fratello Elio, mancato nel gennaio 2019, trasformò l’attività fondata nel 1948 dal padre Edmondo in una realtà industriale della gomma e plastica presente nei cinque continenti.

Tra gli ultimi rappresentanti di quella generazione di imprenditori che nel solco tracciato da Michele Ferrero e dai fratelli Miroglio fecero la fortuna del territorio albese nei decenni successivi al secondo Dopoguerra, il cavaliere del Lavoro Ferruccio Florindo Stroppiana si è spento ieri pomeriggio nella sua abitazione del Gallo, a poca distanza da quello stabilimento la cui crescita si è accompagnata col tempo allo sviluppo di un’azienda che si sarebbe consolidata come un marchio riconosciuto non soltanto nei settori dei palloni, dei giocattoli e delle pavimentazioni civili e industriali, passando anche per il settore delle costruzioni navali, ma soprattutto per l’essere diventato il più conosciuto produttore mondiale di superfici sportive, fornitore ufficiale di qualcosa come dodici Olimpiadi. Un gruppo internazionale con 9 stabilimenti produttivi in Italia, Spagna, Lussemburgo e Cina e consociate di vendita in Europa, Nord America e Asia.



Giunto al traguardo degli 89 anni, Ferruccio Stroppiana lascia la moglie Loredana e i figli Marco, Stefania ed Edoardo, con Carl, Jasmine e Julia, la cognata Silvana coi figli Federico e Maurizio e i numerosi nipoti.



"Sin da bambino naturale e generoso imprenditore – è il ricordo che arriva dalla multinazionale del Gallo –, con la sua lungimiranza, intuito e solidità ha guidato l’azienda da lui fondata con il fratello Elio, attraverso periodi diversi e difficoltà molteplici, sapendo sempre innovare ed adattarsi durante più di 70 anni di storia".



I funerali dell'imprenditore avranno luogo in forma privata giovedì 12 novembre, alle ore 15.30 presso la Parrocchia della Maria Vergine del Carmine in Grinzane Cavour. Si potrà dare un ultimo saluto a Ferruccio Stroppiana presso la sede di Mondo Spa alle ore 15 del medesimo giorno.