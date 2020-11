Ancora in sciopero gli addetti del comparto "pulizie" cuneesi: "Da 7 anni e mezzo attendiamo il rinnovo del contratto"

E' stato indetto a livello unitario dalle tre sigle confederali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil un presidio e uno sciopero unitario in programma per venerdì 13 novembre dalle 10,30 alle 12.



L'iniziativa si terrà davanti alla prefettura di Cuneo e vedrà coinvolti i lavoratori del comparto “Imprese di pulizie e Servizi integrati”. Il blocco delle attività nasce dal rinnovo del contratto nazionale in stand-by nella trattava da 7 anni e mezzo.





"L'intento - si legge nella nota unitaria - è sollecitare le associazioni datoriali a riprendere una discussione seria e proficua, che porti in tempi rapidi alla sottoscrizione di un nuovo contratto adeguato alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore che con grande senso di responsabilità e sacrificio hanno portato avanti la loro attività sia nel settore pubblico (appalti di pulimento e servizi) , sia nel settore privato (appalti nell’industria). Ora che siamo in piena seconda ondata il loro impegno in prima linea continua."



“Il negoziato avviato a giugno già registrava delle distanze rispetto alle richieste dei Sindacati in termini di flessibilità, diritti e costi. - dichiarano i segretari territoriali Ivan Infante (Filcams-Cgil), Alessandro Lotti (Fisascat-Cisl)e Fabio Bove (Uiltucs-Uil) - La disponibilità ad arrivare alla sottoscrizione del rinnovo del contratto da parte delle associazioni datoriali si è dimostrata labile: sono state solo parole, a cui non sono seguiti i fatti. Molte di queste imprese, piccole, medie e grandi, cooperative o multinazionali, durante la pandemia hanno registrato una crescita del fatturato, ma anche a fronte di questo continuano a mettere in discussione diritti e retribuzione di lavoratrici e lavoratori. E’ il momento di dire basta!”



Una delegazione sindacale e le segreterie a seguito del presidio saranno ricevuti dal Prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo.