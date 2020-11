Bra, il Covid cancella anche il Mercato della Terra di domenica 15 novembre

Si tira un’altra riga rossa sugli eventi in agenda questo mese. Niente Mercato della Terra a Bra domenica 15 novembre. Come un domino, la pandemia ci sta portando via piccole e grandi consolazioni di gola, soprattutto quelle legate ai cibi a km zero.

Il Piemonte in zona rossa significa anche questo, con le manifestazioni in presenza totalmente annullate. E che si farà, quindi? Niente? Dalla Condotta Slow Food di Bra fanno sapere che alcuni produttori saranno presenti al mercato settimanale del mercoledì e del venerdì in piazza Giolitti e che qualcuno è sempre operativo con il delivery.