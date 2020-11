Confartigianato Imprese Cuneo guarda a un futuro sostenibile e presenta il suo Bilancio Sociale

«In questo momento difficile – dichiara il presidente Crosetto - non è facile parlare di futuro. Ma proprio perché sono tante le incertezze che ci affliggono, vogliamo idealmente superarle guardando avanti con un messaggio di speranza. Sappiamo bene quanto il nostro agire di oggi possa essere determinante per programmare il domani e proprio su questa linea dobbiamo focalizzare la nostra attenzione. Nel pensare ad una ripartenza però non possiamo esimerci dall’analizzare tutti gli aspetti dell’attuale realtà che ci circonda, dall’economia all’innovazione, dalla politica, ai vari scenari internazionali fino alle spinte populiste e al bisogno di una rivisitazione della democrazia, più forte, inclusiva e sostenibile. Naturalmente, al centro del nostro dibattito ci saranno come sempre le nostre imprese, con le loro aspirazioni e criticità, testimoni di quel valore artigiano che resta più che mai ora la chiave per spalancare una porta verso il futuro».