Congedi sospesi per il personale della sanità, sindacati diffidano la Regione: subito la revoca

La revoca con effetto immediato del provvedimento col quale il Dirmei ha disposto a partire da oggi (mercoledì 11 novembre) la sospensione di tutti i congedi ordinari e del recupero ore per il personale di tutti i ruoli in servizio presso le aziende sanitarie regionali.

E’ la richiesta contenuta nella lettera di diffida che i responsabili regionali delle sigle collegate al comparto sanitario di Cgil, Cisl e Uil hanno recapitato alla Regione in merito alla decisione assunta ieri in questo senso dal Dipartimento Interaziendale Regionale Malattie Infettive.

Nel documento – che porta le firme dei responsabili regionali di Fp Cgil Massimo Esposto, Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn Paolo Nuccio, Cisl Fp Piemonte Alessandro Bertaina, Cisl Medici Germano Giordano, Uil Fp Piemonte Roberto Scassa, e Uil Fpl Medici, Emiliano Mazzoli), si osserva che "all’attualità permangono in vigenza, nel territorio piemontese, tre graduatorie concorsuali a tempo indeterminato per il profilo di infermiere da cui, per ovvia opportunità, sarebbe appena il caso di disporre urgentemente il reclutamento piuttosto di optare per regolamentazioni che, considerato il contesto emergenziale, riducono ancor più il già precario equilibrio vita-lavoro del personale, attraverso la negazione dei diritti contrattuali ut sopra, con la conseguente dilatazione del rischio da stress lavoro correlato e sindrome da burn out".